«Енисей-СТМ» стал бронзовым призёром чемпионата России по регби

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» обыграл клуб «Красный Яр» из этого же города в матче за третье место чемпионата России — 2025 по регби. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 43:17 (31:10, 12:7).

«Енисей-СТМ» сыграл в полуфинале два матча с московским «Динамо», которому дважды уступил (24:25, 29:48). «Красный Яр» в попытках дойти до финального матча два раза проиграл «Стреле-Ак Барс» из Казани (13:44, 27:35) в полуфинале.

В финале чемпионата России встретятся «Стрела-Ак Барс» Казань и «Динамо» Москва. Матч пройдёт в Казани.

В прошлогоднем финале чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» победил казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11. Третье место занял пензенский «Локомотив».