Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Звёздный Леон Маршан финишировал вторым два заплыва подряд на этапе Кубка мира

Звёздный Леон Маршан финишировал вторым два заплыва подряд на этапе Кубка мира
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию француз Леон Маршан в двух заплывах подряд на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Кармеле (США), финиширует вторым.

В первом заплыве Маршан проиграл венгерскому спортсмену Хуберту Кошу на дистанции 100 метров на спине. С Кошем Маршан тренируется в одной группе.

В заплыве на дистанции 200 метров комплексным стилем Маршан также финишировал вторым, отстав от победителя на 0,3 секунды. Лучшим на той дистанции стал ещё один его напарник по тренировкам, Шейн Касас.

Стоит отметить, что все три пловца тренируются в Техасе под руководством Боба Боумана.

На счету Леона Маршана четыре золотые медали и одна бронзовая награда Олимпиады в Париже, семь титулов чемпиона мира. На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который прошёл в июле и августе 2025 года, Маршан выиграл две золотые медали.

Материалы по теме
«Он — чемпион для всех, а ребёнок — наш». Мама Леона Маршана — о славе сына во Франции
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android