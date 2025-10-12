Внучка Дональда Трампа показала, как президент США играет в гольф под песню Скриптонита

Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, опубликовала в социальных сетях видео, где играет с дедушкой в гольф. В качестве музыкального сопровождения в ролике она выбрала трек казахстанского рэпера и музыкального продюсера Скриптонита «Не расслабляйся». Видео состоит из нарезок игры Дональда Трампа с Кай в гольф.

«Победа. Правильно? Надо выиграть», — говорит президент. Когда Кай закатывает мяч в лунку, Трамп отреагировал: «Это победа, прекрасно».

В сентябре пул журналистов Белого дома подсчитал, что Дональд Трамп провёл на полях для гольфа почти 30% дней в рамках своего второго президентского срока.