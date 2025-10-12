Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Внучка Дональда Трампа показала, как президент США играет в гольф под песню Скриптонита

Внучка Дональда Трампа показала, как президент США играет в гольф под песню Скриптонита
Комментарии

Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, опубликовала в социальных сетях видео, где играет с дедушкой в гольф. В качестве музыкального сопровождения в ролике она выбрала трек казахстанского рэпера и музыкального продюсера Скриптонита «Не расслабляйся». Видео состоит из нарезок игры Дональда Трампа с Кай в гольф.

«Победа. Правильно? Надо выиграть», — говорит президент. Когда Кай закатывает мяч в лунку, Трамп отреагировал: «Это победа, прекрасно».

В сентябре пул журналистов Белого дома подсчитал, что Дональд Трамп провёл на полях для гольфа почти 30% дней в рамках своего второго президентского срока.

Материалы по теме
В Белом доме подсчитали, что Трамп провёл за игрой в гольф почти 30% президентского срока
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android