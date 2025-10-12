«Надеюсь, что всё гладко пройдёт». Маринов — о первом международном старте в карьере

Российский гимнаст Даниел Маринов, являющийся одним из лидеров мужской сборной по спортивной гимнастике, рассказал об ожиданиях от предстоящего командного чемпионата мира, который станет первым международным стартом в его карьере.

«То, что чемпионат мира станет первым международным стартом в моей карьере, конечно, вызывает какой-то определённый взрыв в голове. Но немного снимает ответственность тот факт, что ближайший чемпионат мира будет не командным, а личным. Считается, что такой чемпионат мира не совсем полноценный, скажем так.

Я надеюсь, что всё это поможет мне без ошибок выполнять программы. Потому что я вообще не знаю, как себя буду чувствовать на международной арене, так как не выступал никогда там, но надеюсь, что всё гладко пройдёт.

Конечно, я поеду на чемпионат мира не только для того, чтобы принять в нём участие. Но если смотреть объективно, то если я доработаю свою программу на брусьях и добавлю ещё сложности, то можно будет бороться за медали на брусьях.

В остальных видах мне будет проблематично пока конкурировать. Хотя может случиться какое-то чудо, и в вольных упражнениях с опорным прыжком я тоже смог бы конкурировать. В многоборье, я, конечно, пока не могу показывать результат мирового уровня», — приводит слова Маринова ТАСС.

Год назад Маринов перенёс операцию на плечах, после которой долго восстанавливался. В октябре 2025 года он выиграл личное многоборье на чемпионате России.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.