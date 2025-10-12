«Стрела-Ак Барс» впервые стала чемпионом России, обыграв московское «Динамо»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» Казань стал чемпионом России — 2025, обыграв в финале московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 32:30 (15:6, 17:24). Победа для казанского клуба стала дебютным титулом.

Регби. Финал чемпионата России — 2025

«Стрела-Ак Барс» — «Динамо» — 32:30 (15:6).

Попытки: Гриняев (3), Давыдов (19), Карстенс (63), Тромп (73) — Виннаар (45), Штрафная (66, 78).

Реализации: Мараис (4, 64, 75) — Фуше (46).

Штрафные: Мараис (13) — Фуше (11, 16, 52).

Дроп-голы: Давыдов (41) — нет.

Жёлтые карточки: Гаджиев (51), Давыдов (66), Тромп (76), Дроздов (78).

В полуфинале клуб «Стрела-Ак Барс» встретился с «Красным Яром» из Красноярска, который дважды смог обыграть (44:13, 35:27). Соперником московского «Динамо» в полуфинале был ещё один красноярский клуб, «Енисей-СТМ», у которого москвичи также выиграли два полуфинальных матча (25:24, 48:29).

По итогам чемпионата России бронзовые медали достались красноярскому «Енисею-СТМ», который обыграл в матче за третье место «Красный Яр» со счётом 43:17.

В прошлогоднем финале чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» победил казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11. Третье место занял пензенский «Локомотив».