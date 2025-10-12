«Чеховские медведи» уступили ЦСКА в матче гандбольной Суперлиги-2025/2026

В субботу, 4 октября, состоялся матч Суперлиги-2025/2026 по гандболу, где встречались «Чеховские медведи» и московский клуб ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 33:30 (14:17) в пользу ЦСКА.

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» (Московская область) — ЦСКА (Москва) — 30:33 (17:14) (Кандыбин — 8, Аксюков — 6; Шишкарёв — 8, Ерканов — 6).

После семи сыгранных матчей «Чеховские медведи» занимают пятое место в турнирной таблице, в активе команды восемь очков. ЦСКА является лидером чемпионата с 13 очками. На второй строчке располагается «Зенит» (10), на третьей — «Пермские медведи» (10).