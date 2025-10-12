Тимур Арбузов завоевал золото Кубка Европы по дзюдо в Испании

Российский дзюдоист чемпион мира — 2025 в весовой категории до 90 кг Тимур Арбузов завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Малаге (Испании). В финальной схватке россиянин одержал победу над представителем Турции Омером Айдыном.

Также на высшую ступень пьедестала поднялись Матвей Каниковский (весовая категория до 100 кг), Элис Старцева (в/к свыше 78 кг) и Марина Воробьёва (до 48 кг). Серебро на счету Натальи Елкиной (до 57 кг). Три бронзы в активе Рамазана Абдулаева (до 66 кг), Юлии Семиколеновой (до 48 кг) и Луны Герасимовой (до 52 кг).

Минувшим летом Арбузов в финале ЧМ-2025 одолел представителя Грузии Тато Григалашвили.