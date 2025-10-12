Арсений Нестеров стал чемпионом России по шахматам

22-летний гроссмейстер из Санкт-Петербурга Арсений Нестеров одержал победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам — 2025. Это первый титул подобного уровня у спортсмена.

По итогам 11 туров Нестерову удалось набрать 6,5 очка.

Ранее стали известны соперники россиян по первому и второму раундам Кубка мира — 2025. Нестеров в первом раунде сразится с Сапармуратом Атабаевым из Туркменистана. Соревнования пройдут с 31 октября по 27 ноября в индийском Гоа. В сетке также заявлены Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Евгений Наер и Алексей Гребнев.

По итогам турнира станут известны обладатели трёх путёвок на Турнир претендентов – 2026.