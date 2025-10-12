16-летняя школьница Анна Шухман стала чемпионкой России по шахматам

Чемпионкой России по шахматам — 2025 стала 16-летняя школьница из Оренбурга Анна Шухман. В заключительном 11-м туре Суперфинала соревнований она обыграла Лею Гарифуллину и опередила её в турнирной таблице, набрав семь очков.

В активе Гарифуллиной 6,5 очков, как и у Дарьи Чарочкиной. Отметим, Валентина Гунина набрала четыре очка.

В этом году Шухман уже удалось выиграть чемпионат мира среди юниоров и стать победительницей Всемирной олимпиады в составе юниорской сборной России. За победу спортсменка получит 700 тыс. рублей и автомобиль марки «Лада».

Ранее победителем в мужских соревнованиях стал Арсений Нестеров, которому удалось набрать 6,5 очка по итогам 11 туров. Это первый титул подобного уровня у шахматиста.