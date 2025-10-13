Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка завоевала первую медаль паралимпийского ЧМ под флагом страны

Россиянка завоевала первую медаль паралимпийского ЧМ под флагом страны
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница сборной России по паралимпийскому пауэрлифтингу Тамара Подпальная завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в Каире. Это стало первой для паралимпийской сборной наградой, завоёванной под флагом страны.

Спортсменка выиграла стала третьей в весовой категории до 55 кг. Лучшей в этом весе стала представительница Нигерии Эстер Оема, серебряную награду получила турчанка Бесра Думан.

53-летняя Тамара Подпальная является победительницей двух Паралимпийских игр — в Сиднее (2000) и в Афинах (2004). Также на её счету две серебряные медали Игр в Пекине (2008) и в Лондоне (2012).

Чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу проходит в столице Египта с 11 по 18 октября. Осенью 2025 года генассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила в правах Паралимпийский комитет России, в связи с чем спортсмены, представляющие некоторые виды спорта, имеют право участвовать в соревнованиях не в нейтральном статусе, как ранее, а с российскими флагом и гимном.

Материалы по теме
Российские паралимпийцы вышли на открытие ЧМ по пауэрлифтингу под флагом страны
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android