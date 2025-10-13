Скидки
Олимпийский чемпион Белявский пока не намерен завершать карьеру

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике (2020) Давид Белявский пока не думает о завершении спортивной карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

На минувшем чемпионате России, который прошёл на федеральной территории «Сириус», Белявский стал вторым в упражнении на коне и седьмым в соревновании на брусьях.

«Я доволен результатом, доволен, что я всё ещё могу бороться за медали. Поэтому для меня это хороший результат.

Говорить о том, что прошедший чемпионат России для меня стал последним, нельзя. Будем пробовать. Посмотрим, как у меня со здоровьем будет, насколько я смогу подготовиться. Неподготовленный, я, конечно, не буду приезжать. Загадывать сейчас не хочу.

С введением новых правил стало полегче для меня, потому что раньше мы должны были сделать на том же коне 10 элементов, а сейчас их сократили до восьми, и я два сложных элемента из своей программы убрал. Но есть и минусы, потому что раньше некоторые ребята не могли сделать 10 сложных элементов, а теперь плюс-минус наши базы сравнялись», — приводит слова Белявского ТАСС.

Помимо олимпийского золота, на счету Белявского серебряная и бронзовая награды Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также он является чемпионом мира (2019), многократным чемпионом Европы.

