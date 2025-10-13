Скидки
Российские гимнастки стали вторыми в командном зачёте клубного чемпионата мира

Российские гимнастки стали вторыми в командном зачёте клубного чемпионата мира
Российские спортсменки, тренирующиеся в клубе художественной гимнастики «Небесная грация», заняли второе место в командном зачёте на клубном чемпионате мира. Соревнование прошло в Токио. На турнире в качестве нейтральных атлетов приняли участие Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус.

Суммарная оценка россиянок составила 324,100. Они уступили чуть более двух баллов выигравшей турнир команде с Украины, которая тренируется в школе многократной чемпионки мира Ирины Дерюгиной. Украинские гимнастки набрали 326,150 балла. Тройку призёров замкнула команда из США, получившая от судей за все выступления 319,250 балла.

Мария Борисова за четыре упражнения набрала 120,100 балла, она выступала среди сеньорок и заняла четвёртое место. В юниорском зачёте первой стала Ксения Савинова, её результат составил 105,950. Ульяна Янус в квалификации набрала 104,250 балла.

Клубный чемпионат мира Aeon Cup завершился 13 октября. Российские гимнастки впервые с момента отстранения россиян от международных турниров выступили в нейтральном статусе.

