«Стрела-Ак Барс» выиграла три трофея за сезон и повторила достижение «Енисея-СТМ»

В воскресенье, 12 октября, игроки казанской «Стрелы-Ак Барс» в финальном матче чемпионата России одолели московское «Динамо» со счётом 32:30 и впервые стали чемпионами страны. Победа в финальной встрече принесла «Стреле» третий трофей за текущий сезон.

Первым достижением для «Стрелы» стал Суперкубок России. Казанцы обыграли «Енисей-СТМ» со счётом 22:17, защитив свой титул. Вторым трофеем стал Кубок России. 7 сентября подопечные ДжейПи Нила победили «Локомотив» со счётом 13:7 и во второй раз в истории стали обладателями Кубка России.

Таким образом, казанская «Стрела-Ак Барс» стала лишь второй командой в истории российского регби, которой удалось взять все три главных трофея за один сезон. Ранее это делал только «Енисей-СТМ» в 2014 и в 2017 годах.