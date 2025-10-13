Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Звучит нереально, что мы выиграли все трофеи». ДжейПи Нил — о финале ЧР

«Звучит нереально, что мы выиграли все трофеи». ДжейПи Нил — о финале ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил поделился впечатлениями после победы над «Динамо» в финальном матче чемпионата России по регби.

«До сих пор звучит нереально, что мы выиграли все трофеи в этом году. Игра на поле как будто была создана для такой не очень хорошей погоды. «Динамо» сражалось все 80 минут, давило на нас. Сезон в целом получился, наверное, самым тяжёлым в нашей истории, было много давления и ожиданий от команды. Мы показали хорошую собранность сегодня, игроки показали характер, особенно в первые 40 минут, когда с нашей стороны была совершенная игра, можно сказать. Во втором тайме пришлось играть в меньшинстве, сами себе усложнили жизнь, но справились с этим и добились победы. Самый большой вызов для команды — это, завоевав чемпионство, защитить титул, выигрывать снова и снова.

В следующем сезоне мы продолжим идти к трофею, чтобы быть той командой, которая побеждает в чемпионате из года в год. Самый запоминающийся эпизод в игре? Тяжело вспомнить, но, наверное, это дроп-гол Германа Давыдова и попытка Йоханесса Тромпа. Над этим розыгрышем мы работали весь сезон, тренировали, и в нужный момент это принесло результат. Атмосфера на финале? Надеюсь, это будет началом перемен − люди, несмотря на погоду, пришли в большом количестве и поддержали нас. Это было невероятно, оказало огромное влияние на команду и на итоговую победу», — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.

«Стрела-Ак Барс» победила московское «Динамо» в финальном матче со счётом 32:30 и впервые выиграла чемпионат России. Помимо этого, казанская команда в текущем сезоне взяла Суперкубок России, а также Кубок России.

Таким образом, «Стрела» стала лишь второй командой в истории российского регби, сумевшей завоевать три главных трофея за один сезон. Ранее это удавалось только «Енисею-СТМ» в 2014 и в 2017 годах.

Материалы по теме
«Стрела-Ак Барс» выиграла три трофея за сезон и повторила достижение «Енисея-СТМ»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android