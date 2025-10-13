Марк Уильямс одержал победу на турнире в Синае, завоевав 27-й титул в карьере

50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс одержал победу на рейтинговом турнире XI'AN GRAND PRIX в китайском Синае. В финале Уильямс обыграл англичанина Шона Мёрфи со счётом 10:3.

По ходу игры Уильямсу удалось забрать четыре первых фрейма, при том что в трёх из них Мёрфи набирал 40 и более очков. Англичанину удалось выиграть в пятом фрейме, однако после он вновь отдал четыре партии подряд.

Марк Уильямс завоевал 27-й титул в карьере. Больше лишь у англичанина Стива Дэвиса, шотландцев Джона Хиггинса и Стивена Хендри, а также Ронни О’Салливана. За победу на турнире Уильямс получил £ 177 тыс, а также обошёл в мировом рейтинге англичанина и теперь занимает четвёртое место.

Турнир в Синае проходил с 7 по 13 октября.