В Москве завершились «Игры дружбы ООН — 80», в которых участвовали 17 команд из 16 стран

В течение месяца в Москве проходили соревнования между представителями посольств и дипмиссий в рамках «Игр дружбы ООН – 80».

В приуроченном к 80-летию основания Организации Объединённых Наций в турнире приняли участие 17 команд из 16 стран: Афганистан, Венесуэл, Вьетнам, Германия, Замбия, Италия, Лаос, Россия, Руанда, Сенегал, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Швейцария, Колумбия и Эквадор. Кроме того, была сформирована уникальная команда ООН. Соперники выявляли лучших в мини-футболе, теннисе и шахматах.

Соревнования по мини-футболу оказались самыми массовыми, стартовали с группового этапа и завершились плей-офф. Сборная России остановилась в шаге от медалей, уступив в матче за бронзу Венесуэле (1:3). Основное время финала между Суданом и Замбией закончилось вничью (2:2), но в добавленное время замбийцы дожали соперника и завоевали трофей.

Турнир по шахматам завершился победой представителя российского МИД Вячеслава Петрачёва, который набрал 6,5 итогового очка. Вторым стал Владимир Вендланд из Туркменистана. Тройку призёров замкнул один представитель российского МИД Андриян Доржиев.

В теннисе россияне оформили «золотой» дубль, победив и в мужском, и в женском разрядах. Чемпионом турнира стал Глеб Свистин, а его коллега по МИД Александр Федоринов взял бронзовую награду. У женщин лучшей стала Екатерина Акопян.

«Игры дружбы ООН – 80» выполнили свою главную задачу – спортивная площадка в течение этого месяца выступала платформой для коммуникации между представителями 16 стран. Мы в очередной раз увидели невероятную объединяющую силу спорта. На площадке царила атмосфера взаимоуважения и исключительно спортивного соперничества. Спасибо всем участникам за те драйв и эмоции, которые они нам подарили за этот месяц! Пусть «Игры дружбы ООН – 80» станут ежегодными!» – заявил директор оргкомитета Всемирные игры дружбы Дмитрий Путилин.

«Игры дружбы ООН – 80» – это спортивный турнир, нацеленный на развитие спортивной культуры и продвижение спорта как инструмента развития мира в соответствии с Международным годом мира и доверия – 2025, провозглашённым Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.