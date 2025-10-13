50-летний Уильямс стал самым возрастным победителем рейтингового турнира

Валлийский снукерист Марк Уильямс стал самым возрастным победителем рейтингового турнира. Это произошло после того, как Уильямс обыграл в финале турнира в китайском Синае англичанина Шона Мёрфи со счётом 10:3.

На момент победы на турнире в Синае марку Уильямсу исполнилось 50 лет 206 дней. Ранее самым возрастным снукеристом, одержавшим победу на рейтинговом турнире, был соотечественник Уильямса Рэй Риардон, который побеждал в возрасте 50 лет 14 дней. Также одним из самых возрастных является шотландец Джон Хиггинс (49 лет 287 дней).

Для Марка Уильямса победа на турнире в Синае стала 27-й в профессиональной карьере.