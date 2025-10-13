Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

50-летний Уильямс стал самым возрастным победителем рейтингового турнира

50-летний Уильямс стал самым возрастным победителем рейтингового турнира
Комментарии

Валлийский снукерист Марк Уильямс стал самым возрастным победителем рейтингового турнира. Это произошло после того, как Уильямс обыграл в финале турнира в китайском Синае англичанина Шона Мёрфи со счётом 10:3.

На момент победы на турнире в Синае марку Уильямсу исполнилось 50 лет 206 дней. Ранее самым возрастным снукеристом, одержавшим победу на рейтинговом турнире, был соотечественник Уильямса Рэй Риардон, который побеждал в возрасте 50 лет 14 дней. Также одним из самых возрастных является шотландец Джон Хиггинс (49 лет 287 дней).

Для Марка Уильямса победа на турнире в Синае стала 27-й в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Марк Уильямс одержал победу на турнире в Синае, завоевав 27-й титул в карьере
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android