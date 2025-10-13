Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Более 60 мероприятий состоится в рамках культурной программы РСД-2025

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована культурная программа мероприятий.

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации. Организатор РСД-2025 – министерство спорта России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. При поддержке правительства Самарской области.

Председатель организационного комитета форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в Самарской области подготовлена обширная культурная программа. В дни проведения форума состоится более 60 мероприятий.

Культурная программа РСД-2025 объединит театры, концертные залы, а также пять музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 16 культурных объектов, представленных в Самаре и Тольятти.

Ключевым мероприятием культурной программы форума станет Парад памяти, который пройдёт 7 ноября на площади Куйбышева.

В продолжение программы Парада памяти для гостей и участников форума состоится концерт в театре оперы и балета им. Шостаковича.

Участникам форума также предоставится возможность посещения ведущих музеев Самары, среди которых историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, Самарский областной художественный музей, музей Эльдара Рязанова, музей «Самара космическая», а также масштабные выставочные проекты — «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», «Детство. Мечты», «На велосипеде в космос» и «К Репину в Самару».

Театральные постановки и концерты — спектакли Самарского академического театра драмы имени М. Горького, театра оперы и балета им. Шостаковича, театра «СамАрт», Самарской государственной филармонии и других площадок.