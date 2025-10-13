«Считаю это нелепым». Трамп — о выборе Bad Bunny в качестве хедлайнера шоу Супербоула-2026

47-й президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ) за выбор в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула-2026 пуэрториканского рэпера Bad Bunny.

«НФЛ просто выбрала какого-то Bad Bunny или как там его зовут. Этот парень ненавидит иммиграционную и таможенную полицию США (ICE), он не любит вас. Всё, что ему не нравится, называет расизмом…

Я никогда о нём не слышал. Не знаю, кто он такой. Не понимаю, зачем в НФЛ это делают. Это безумие. А потом они обвиняют какого-то промоутера, которого наняли, чтобы подобрать развлечение — я считаю это абсолютно нелепым», – приводит слова Трампа First Sportz.com.

Руководство НФЛ объявило, что 31-летний Bad Bunny станет главным хедлайнером шоу в перерыве Супербоула-2026 в конце сентября 2025 года. Рэпер является обладателем Грэмми, кроме того, он уже принимал участие в шоу в перерыве главного матча сезона НФЛ в качестве приглашённого гостя в 2020 году.