Ян Непомнящий назвал одну из главных целей на сезон

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился планами на сезон, отметив, что одной из главных целей считает попадание на Турнир претендентов — 2025.

«Очевидно, пройти отбор в турнир претендентов. К сожалению, в этом году я не показываю хороших результатов в классических шахматах. Не могу сказать, что у меня было слишком много возможностей для этого, поскольку я практически не получал приглашений.

Турнир Grand Swiss был важным турниром. Но он слишком сильно зависит от пар и цвета. Прагнанандха допустил фатальную, грубейшую ошибку на церемонии открытия. Он выбрал дополнительные чёрные цвета для себя и для меня, потому что я был девятым номером.

Я думаю, что это в некотором смысле повлияло на моё общее выступление. Приближается Кубок мира, так что у меня есть главная цель, подготовка и мотивация выступить хорошо. Попасть в топ-3 действительно сложно, но в то же время вполне реально, так что посмотрим», – приводит слова Непомнящего аккаунт Take Take Take в социальной сети Х.