Главная Другие Новости

Ян Непомнящий назвал одну из главных целей на сезон
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился планами на сезон, отметив, что одной из главных целей считает попадание на Турнир претендентов — 2025.

«Очевидно, пройти отбор в турнир претендентов. К сожалению, в этом году я не показываю хороших результатов в классических шахматах. Не могу сказать, что у меня было слишком много возможностей для этого, поскольку я практически не получал приглашений.

Турнир Grand Swiss был важным турниром. Но он слишком сильно зависит от пар и цвета. Прагнанандха допустил фатальную, грубейшую ошибку на церемонии открытия. Он выбрал дополнительные чёрные цвета для себя и для меня, потому что я был девятым номером.

Я думаю, что это в некотором смысле повлияло на моё общее выступление. Приближается Кубок мира, так что у меня есть главная цель, подготовка и мотивация выступить хорошо. Попасть в топ-3 действительно сложно, но в то же время вполне реально, так что посмотрим», – приводит слова Непомнящего аккаунт Take Take Take в социальной сети Х.

