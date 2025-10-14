В CAS зарегистрировали апелляции Израиля о недопуске к ЧМ-2025 по гимнастике

В Спортивном арбитражном суде (CAS) зарегистрировали апелляции Израиля о недопуске национальной команды к чемпионату мира – 2025 по гимнастике, который должен пройти с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия). Ранее координирующий министр по вопросам законодательства, прав человека и иммиграции Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что правительство не будет выдавать визы израильским гимнастам, так как это может вызвать возмущение населения страны.

«CAS подтверждает, что Израильская федерация гимнастики подала две апелляции в Спортивный арбитражный суд относительно состава делегации на чемпионате мира в Джакарте.

Первая апелляция, поданная против Международной федерации гимнастики (FIG), касается заявления FIG от 10 октября 2025 года. Вторая апелляция, поддержанная шестью израильскими гимнастами, против FIG и Индонезийской федерации гимнастики требует от CAS обязать федерацию принять необходимые меры, гарантирующие участие Израиля в чемпионате, либо перенести или отменить чемпионат», – приводит слова пресс-службы Спортивного арбитражного суда ТАСС.

Российские гимнасты выступят на чемпионате мира – 2025 в нейтральном статусе.