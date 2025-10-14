Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кабаева поздравила россиянок с успехами на клубном ЧМ по художественной гимнастике

Кабаева поздравила россиянок с успехами на клубном ЧМ по художественной гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и основатель спортивного клуба «Небесная грация» Алина Кабаева поздравила воспитанниц клуба со вторым местом в командном зачёте и золотом в юниорском многоборье на клубном чемпионате мира и выразила благодарность их тренерам.

«Клубный чемпионат мира AEON Cup — первый за несколько лет турнир такого масштаба, в котором принимали участие гимнастки из нашей страны. Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус — партнёры Международной Ассоциации «Небесная грация», которые выступали в нейтральном статусе.

Девочки показали замечательный результат — золото в юниорском многоборье и серебро — в командном зачёте! Но это только начало. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы!

Отдельную благодарность хочу выразить тренерскому составу во главе с Татьяной Сергаевой за профессионализм, терпение и неоценимый вклад в подготовку спортсменок!» — приводит слова Кабаевой официальный сайт клуба «Небесная грация».

На клубном чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошёл в Токио, команда из трёх россиянок заняла второе место в общем зачёте. Также в тройку призёров вошли команды с Украины и США.

Материалы по теме
Российские гимнастки стали вторыми в командном зачёте клубного чемпионата мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android