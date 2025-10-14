Кабаева поздравила россиянок с успехами на клубном ЧМ по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и основатель спортивного клуба «Небесная грация» Алина Кабаева поздравила воспитанниц клуба со вторым местом в командном зачёте и золотом в юниорском многоборье на клубном чемпионате мира и выразила благодарность их тренерам.

«Клубный чемпионат мира AEON Cup — первый за несколько лет турнир такого масштаба, в котором принимали участие гимнастки из нашей страны. Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус — партнёры Международной Ассоциации «Небесная грация», которые выступали в нейтральном статусе.

Девочки показали замечательный результат — золото в юниорском многоборье и серебро — в командном зачёте! Но это только начало. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы!

Отдельную благодарность хочу выразить тренерскому составу во главе с Татьяной Сергаевой за профессионализм, терпение и неоценимый вклад в подготовку спортсменок!» — приводит слова Кабаевой официальный сайт клуба «Небесная грация».

На клубном чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошёл в Токио, команда из трёх россиянок заняла второе место в общем зачёте. Также в тройку призёров вошли команды с Украины и США.