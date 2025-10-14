Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергаева оценила дебют российских гимнасток на международном старте, назвав его достойным

Сергаева оценила дебют российских гимнасток на международном старте, назвав его достойным
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева считает достойным выступление российских спортсменок на клубном чемпионате мира, который прошёл в Токио. По результатам общего зачёта команда россиянок, выступившая в нейтральном статусе, заняла второе место.

«Я относительно довольна первыми результатами, для Марии Борисовой, Ульяны Янус и Ксении Савиновой участие в Aeon Cup в статусе нейтральных атлетов стало важным профессиональным опытом.

Это был их первый международный старт под эгидой Международной федерации гимнастики, и он потребовал от спортсменок не только мастерства, но и психологической устойчивости. Девушки справились с задачей, выступили достойно и показали, что готовы к участию в международных турнирах», — приводит слова Сергаевой ТАСС.

Сергаева возглавляет сборную России по художественной гимнастике с февраля 2025 года после ухода с поста главного тренера Ирины Винер.

Клубный чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл в Токио с 10 по 13 октября. Помимо россиянок, в тройку призёров вошли украинская и американская команды.

Материалы по теме
Российские гимнастки стали вторыми в командном зачёте клубного чемпионата мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android