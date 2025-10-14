Сергаева оценила дебют российских гимнасток на международном старте, назвав его достойным

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева считает достойным выступление российских спортсменок на клубном чемпионате мира, который прошёл в Токио. По результатам общего зачёта команда россиянок, выступившая в нейтральном статусе, заняла второе место.

«Я относительно довольна первыми результатами, для Марии Борисовой, Ульяны Янус и Ксении Савиновой участие в Aeon Cup в статусе нейтральных атлетов стало важным профессиональным опытом.

Это был их первый международный старт под эгидой Международной федерации гимнастики, и он потребовал от спортсменок не только мастерства, но и психологической устойчивости. Девушки справились с задачей, выступили достойно и показали, что готовы к участию в международных турнирах», — приводит слова Сергаевой ТАСС.

Сергаева возглавляет сборную России по художественной гимнастике с февраля 2025 года после ухода с поста главного тренера Ирины Винер.

Клубный чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл в Токио с 10 по 13 октября. Помимо россиянок, в тройку призёров вошли украинская и американская команды.