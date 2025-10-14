Трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин умер в возрасте 68 лет

Трёхкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил сайт РГПУ им. Герцена, где Дитятин был преподавателем и заведующим кафедрой гимнастики и фитнес-технологий.

Соболезнования родным и близким выразил ректор университета Сергей Тарасов.

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников. От имени всего коллектива РГПУ им. А.И. Герцена и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича. Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в наших сердцах», — приводит слова Тарасова сайт РГПУ им. Герцена.

Дитятин становился трёхкратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр (1980), многократным призёром Игр, семикратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира. В 2004 году он был введён в Международный зал гимнастической славы.