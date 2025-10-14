Вайцеховская — о Дитятине: он был самым титулованным и самым незаметным

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на смерть трёхкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Александра Дитятина.

«Не стало Саши Дитятина. Из звёздной гимнастической сборной, костяк которой сложился в 1976-м, он был самым титулованным и самым незаметным. Такая акварельная питерская интеллигенция, я бы сказала. Как в нём всё это совмещалось, до сих пор не понимаю. Он жёстко соперничал с Колей Андриановым, поговаривали даже о том, что перед ОИ-1980 Андрианова искусственно придержали, чтобы главным гимнастическим лицом Олимпиады стал тот, кто моложе и перспективнее, но представить Сашу участвующим в каких-то дрязгах я просто не могу.

У него и гимнастика была другая. Тот же Андрианов выходил на ковёр, и все понимали: сейчас он будет рвать соперников. Дитятин же был настолько погружён в собственное состояние, словно создавал очередной гимнастический шедевр. Даже при запредельной сложности комбинаций в глаза бросались не элементы, а линии. Не случайно, наверное, великая Галина Уланова как-то написала Дитятину: будь она моложе, непременно попросила бы Сашу стать её партнёром в балете. У него наверняка получилось бы…» — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.