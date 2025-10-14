Скидки
Федерация гимнастики России выразила соболезнования в связи со смертью Дитятина

Аудио-версия:
Федерация гимнастики России выразила соболезнования в связи с уходом из жизни трёхкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Александра Дитятина, скончавшегося в возрасте 68 лет.

«Это невосполнимая потеря для всей гимнастической семьи.

Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто восхищался его мастерством. Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Александра Николаевича», — приводит слова Федерации гимнастики России официальный телеграм-канал.

Дитятин становился трёхкратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр (1980), многократным призёром Игр, семикратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира. В 2004 году он был введён в Международный зал гимнастической славы.

Вайцеховская — о Дитятине: он был самым титулованным и самым незаметным
