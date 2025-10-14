Скидки
Федерация гимнастики Израиля отреагировала на решение CAS по участию на ЧМ

Федерация гимнастики Израиля отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции организации о недопуске спортсменов до чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Индонезии.

«Решение САS оказалось решающим — израильская делегация не поедет на чемпионат мира по гимнастике. Делегацию не пустят на участие в соревнованиях. Мы разочарованы и огорчены решением. расстроены за наших гимнастов, гимнасток и других членов команды. Данное решение может негативно повлиять на будущее всех наших задач и будущее спорта в целом. Продолжаем борьбу, надеясь добиться справедливости, но, к сожалению, уже не поедем на этот чемпионат мира», — сказано в заявлении.

Решение отказать в выдаче виз израильским спортсменам было принято после того, как их запланированное участие вызвало резкое сопротивление внутри густонаселённой мусульманами страны.

CAS отклонил апелляции Федерации гимнастики Израиля на решение о недопуске до ЧМ
