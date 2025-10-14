Артём Долгопят — о недопуске Израиля на ЧМ: шокирован и очень опечален этим решением

Олимпийский чемпион 2020 года в вольных упражнениях, израильский гимнаст украинского происхождения Артём Долгопят отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции организации о недопуске спортсменов до чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Индонезии.

«Меня засыпали сообщениями, когда узнал, что не буду участвовать в предстоящем чемпионате мира. Шокирован и очень опечален этим решением. Особенно тем, что мне не дадут возможности представлять свою страну с честью и защищать титул чемпиона мира. Я и все члены команды обещаем, что будем продолжать каждый день упорно трудиться, продвигать Израиль как можно выше и дальше достойно представлять нашу страну. Мы сильная нация», — написал Долгопят на своей странице в социальных сетях.

Решение отказать в выдаче виз израильским спортсменам было принято после того, как их запланированное участие вызвало резкое сопротивление внутри густонаселённой мусульманами страны.