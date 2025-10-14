Скидки
Голоцуцков — о Дитятине: очень жаль, что легенды уходят

Голоцуцков — о Дитятине: очень жаль, что легенды уходят
Двукратный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира, Европы и России Антон Голоцуцков отреагировал на смерть трёхкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Александра Дитятина.

«Хороший был человек, прекрасный спортсмен. Очень жаль, что легенды уходят. Но, к сожалению, это жизнь. За своё время он успел поделиться своим опытом, порадовать многих людей своей харизмой и дал возможность людям посмотреть на настоящую гимнастику. Поэтому печально, однако, к сожалению, от смерти никто не застрахован», — сказал Голоцуцков в интервью News.ru.

Дитятин становился трёхкратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр (1980), многократным призёром Игр, семикратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира. В 2004 году он был введён в Международный зал гимнастической славы.

