Путин и Дегтярёв поздравили главного тренера «Чеховских медведей» Максимова с 80-летием

Президент России Владимир Путин и министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравили олимпийского чемпиона, президента и главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова с 80-летием.

«Уважаемый Владимир Салманович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы выбрали для себя спортивную карьеру, добились успеха на многих престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх, ярко проявили себя на тренерском, наставническом поприще. Ваша насыщенная профессиональная биография, большой созидательный вклад в подготовку нашей национальной сборной по гандболу, беззаветная преданность избранному делу — достойны самого глубокого признания. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего», — приводит текст поздравления Владимира Путина пресс-служба «Чеховских медведей».

«Уважаемый Владимир Салманович! От всего Российского спортивного сообщества поздравляю Вас с юбилеем! Благодаря таланту, мастерству и искренней преданности делу Вы достигли впечатляющих спортивных достижения. Ваш успех — это результат постоянной работы и любви к спорту. Уверен, что Вы и впредь будете служить для всей страны примером чемпионского характера. Желаю Вам крепкого здоровья, веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и к спорту — это то, что нас объединяет!» — написал Дегтярёв.