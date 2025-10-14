Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам

Сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
Комментарии

Мужская сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы — 2025 по шахматам. В состав вошли: Руслан Пономарёв, Андрей Волокитин, Антон Коробов, Игорь Коваленко и Игорь Самуненков. Ранее украинцы становились чемпионами континента в 2021 году.

Второе место заняла сборная Азербайджана. По дополнительным показателям они обошли представителей Сербии.

Турнир проходил в девять туров. Украинские спортсмены уступили по одной партии в первой и восьмой встречах. Они одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. В ходе турнира украинцы победили действующих чемпионов Сербию, а также Германию и Нидерланды.

Чемпионат Европы по шахматам проходил в грузинском городе Батуми с 4 по 14 октября.

Материалы по теме
16-летняя школьница Анна Шухман стала чемпионкой России по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android