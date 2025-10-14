Сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам

Мужская сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы — 2025 по шахматам. В состав вошли: Руслан Пономарёв, Андрей Волокитин, Антон Коробов, Игорь Коваленко и Игорь Самуненков. Ранее украинцы становились чемпионами континента в 2021 году.

Второе место заняла сборная Азербайджана. По дополнительным показателям они обошли представителей Сербии.

Турнир проходил в девять туров. Украинские спортсмены уступили по одной партии в первой и восьмой встречах. Они одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. В ходе турнира украинцы победили действующих чемпионов Сербию, а также Германию и Нидерланды.

Чемпионат Европы по шахматам проходил в грузинском городе Батуми с 4 по 14 октября.