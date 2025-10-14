Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Полина Шувалова и Ярослав Ремизов стали чемпионами России по блицу — 2025

Полина Шувалова и Ярослав Ремизов стали чемпионами России по блицу — 2025
Комментарии

Шахматисты Полина Шувалова и Ярослав Ремизов стали чемпионами России по блицу — 2025. В активе Шуваловой 11 очков из 13. У Ремизова — 10,5 из 13.

Среди женщин на полтора очка от победительницы отстали женские гроссмейстеры Лея Гарифуллина, Баира Кованова и Екатерина Гольцева. По дополнительным показателям второй стала Гарифуллина, а третьей Кованова.

У мужчин по 10 очков набрали гроссмейстеры Жамсаран Цыдыпов, Александр Тряпишко и Денис Хисматуллин. По коэффициенту вторым стал Цыдыпов, третьим — Тряпишко.

Чемпионат России по блицу среди мужчин и женщин прошёл в Сочи. В открытом турнире участвовали 199 спортсменов, в женском — 82 шахматистки. Чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин пройдут в Сочи 15-16 октября.

Материалы по теме
Сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android