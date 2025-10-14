Скидки
Председатель Олимпийского комитета Израиля осудила решение CAS о недопуске сборной на ЧМ

Председатель Олимпийского комитета Израиля осудила решение CAS о недопуске сборной на ЧМ
Председатель Олимпийского комитета Израиля и член Международного олимпийского комитета Яэль Арад отреагировала на решение спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции Федерации гимнастики Израиля на решение о недопуске спортсменов до чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Индонезии.

«Отмена виз правительством Индонезии и действия Международной федерации гимнастики — это настоящий скандал. На прошлой неделе спортивные руководители со всего мира, в том числе руководство Международного олимпийского комитета и сама президент Кирсти Ковентри, прилагали усилия, чтобы изменить это решение, исходя из чёткого понимания, что предпринятые действия полностью противоречат олимпийским ценностям, уставу Международной федерации гимнастики и Олимпийской хартии, которая запрещает политическое вмешательство в спорт.

Поведение президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ разочаровывает всех. Основная апелляция продолжит рассматриваться в CAS и имеет декларативное значение для всего спортивного мира. Уверена, что CAS учтёт всю картину. Индонезия недостойна принимать спортивные соревнования, мы будем действовать на всех уровнях, чтобы этого не допустить. Моё сердце с атлетами, но мы всегда будем делать всё возможное, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем», — приводит слова Арад One.co.

