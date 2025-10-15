Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью титулованного гимнаста Дитятина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира по спортивной гимнастике Александра Дитятина. Бывшему спортсмену было 68 лет.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Александра Николаевича Дитятина. Ушёл из жизни трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный представитель отечественной школы спортивной гимнастики. Александр Дитятин был целеустремлённым, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он воспитывал у своих многочисленных учеников.

Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, товарищей по ленинградскому «Динамо» и нашей национальной сборной», — говорится в сообщении на сайте Кремля.