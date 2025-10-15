Спортивный портал «Чемпионат» награждён за вклад в развитие массового спорта

В середине октября 2025 года «Лига Героев» провела бизнес-завтрак «Будущее массового спорта в России», в рамках которого впервые вручила награду за вклад в развитие массового спорта. Она досталась редакции спортивного портала «Чемпионат».

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Массовый спорт в России — это не просто увлечение, а важнейшая составляющая национальной культуры и здоровья нации. Он объединяет людей всех возрастов, способствует развитию командного духа и формированию новых талантов. Вложение в массовый спорт — это инвестиция в будущее страны, её силу и процветание».

Главным акцентом бизнес-завтрака стала пленарная сессия, в рамках которой эксперты обсудили тенденции, вызовы и перспективы развития массового спорта в России. В ней приняли участие руководитель «Лиги Героев» и Федерации триатлона России Ксения Шойгу, секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, вице-президент Олимпийского комитета России Марат Филиппов, сенатор РФ от Республики Татарстан Тимур Нагуманов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, фигуристка Евгения Медведева, депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв и другие спикеры.

Ксения Шойгу, руководитель «Лиги Героев» и Федерации триатлона России: «Сегодня мы не просто собрались обсудить общие цели и интересы. Речь шла о нашей общей миссии – сделать массовый спорт доступным, безопасным и вдохновляющим для каждого жителя России. Мы не только подвели итоги года, но и наметили достаточно большой пласт работы на ближайшее будущее. Все наши единомышленники поддержали идею создания Ассоциации организаторов массового спорта – это та инициатива, которая была необходима российскому массовому спорту. Мы очень скрупулёзно ею занимались, и благодаря коллегам из Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, администрации Президента РФ, спортивных федераций и организаторов у нас есть большая совместная цель – сделать так, чтобы массовый спорт и здоровый образ жизни стал частью культурного кода, важной вехой в повседневной жизни каждого россиянина».

Целью Ассоциации станет создание единой экосистемы массового спорта в стране в тесном синтезе с органами власти, спортивными федерациями и организаторами массовых спортивных мероприятий. В её работе будут задействованы все, чья задача – развитие массовых спортивных дисциплин в стране. Среди важнейших инициатив – выработка единых стандартов качества и безопасности проведения соревнований и создание единого окна по формированию стратегии массового спорта.