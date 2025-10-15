Скидки
Российским конькобежцам выдали визы для участия в отборе на ОИ-2026

Конькобежцы из России получили визы в США и Канаду для участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры — 2026 в Италии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Союз конькобежцев России.

Возможность участия в олимпийском отборе получили конькобежцы Даниил Найдёнышев, Алиса Беккер, Иван Фруктов, Анастасия Григорьева, Анастасия Семёнова, Ирина Сальникова, Александра Саютина и Ксения Коржова.

В сборной по шорт-треку на американские старты отправятся Анна Уразова, Анастасия Жеганова, Пётр Котмаков, Алёна Крылова, Илларион Саболдашев, Анна Матвеева, Даниил Николаев, Анна Овчинникова, Елена Серёгина и Иван Посашков.

Известно, что этапы Мирового тура по шорт-треку проходят с 9 по 12 и 16 по 19 октября в Монреале (Канада). В конькобежном спорте этапы КМ пройдут с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити (США), 21-23 ноября в Калгари (Канада), 5-7 декабря в Херенвене (Нидерланды) и 12-14 декабря в Хамаре (Норвегия).

