«Характер способен творить чудеса». Тренер «Динамо» — об итогах ЧР-2025 по регби

Главный тренер регбийного клуба «Динамо» Юрий Кушнарёв поделился впечатлениями о прошедшем сезоне чемпионата России по регби.

«Если говорить одним предложением, это был сезон преодоления, где мы всем коллективом доказали, что характер и вера в общую цель способны творить чудеса. А «послевкусие» — это гордость. Гордость за каждого игрока, за тренерский штаб, за весь клуб. Учитывая, что окончательно состав был сформирован только зимой, а первый сбор у нас состоялся 10 апреля в Крымске, при том что сезон стартовал 2 мая, — результат более чем достойный. Нам, тренерскому штабу, удалось за эти сжатые четыре недели собрать воедино группу игроков, многие из которых до этого были даже не знакомы друг с другом.

Самое главное достижение — это то, как быстро игроки проявили доверие к предлагаемой нами модели игры, как старались её воплощать и находить общий язык на поле. Такая скорость адаптации и самоотдача — это действительно удивительно и характеризует их с самой лучшей стороны», — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.

Напомним, в сезоне-2025 «Динамо» впервые вышло в плей-офф и с ходу заняло второе место, уступив лишь в финале казанской «Стреле» со счётом 30:32. Таким образом, в нынешнем сезоне московская команда добилась лучшего результата в чемпионатах России. Ранее московский клуб не поднимался выше пятого места.