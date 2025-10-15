Скидки
Тайгер Вудс перенёс седьмую с 2014 года операцию на спине

Титулованный американский гольфист, легендарный Тайгер Вудс сообщил, что ему пришлось сделать операцию на спине из-за проблем с межпозвоночным диском. Вудс в седьмой раз перенёс хирургическое вмешательство на спине.

«После того как я почувствовал боль и малоподвижность в спине, я проконсультировался с врачами и хирургами, чтобы сдать анализы. Сканирование показало, что у меня коллапс межпозвоночного диска в области L4/5, обнаружены фрагменты диска и повреждение позвоночного канала.

Я решил заменить межпозвоночный диск и уже знаю, что принял правильное решение для своего здоровья и спины», – написал Вудс в своём аккаунте в социальной сети Х.

Это была вторая операция Тайгера Вудса за год — в марте он перенёс хирургическое вмешательство после разрыва ахиллова сухожилия на левой ноге.

Первая из семи операций на спине у Вудса была проведена в апреле 2014 года, и в итоге в 2017-м ему сделали спинное сращивание.

