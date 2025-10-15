Чемпионку Европы Ологонову отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Обладательница трёх серебряных медалей чемпионатов мира по спортивной борьбе Ирина Ологонова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка была отстранена от соревнований на 18 месяцев. Её дисквалификация закончится 23 октября 2025 года. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Результаты Ологоновой с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года аннулировали. В этот период россиянка победила на чемпионате России.

Последний раз Ологонова принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года, уступив в четвертьфинале сопернице из Польши на чемпионате Европы.