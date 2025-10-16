Скидки
Шахматисты из России завоевали пять медалей при двух золотых на юношеском ЧМ

Шахматисты из России завоевали пять медалей при двух золотых на юношеском ЧМ
Комментарии

Юные российские шахматисты стали обладателями двух золотых и трёх бронзовых медалей на чемпионате мира среди юношей и девушек, который прошёл в Албании.

Чемпионами мира стали Полина Смирнова в категории U14 (9 очков из 11 возможных) и Диана Хафизова в возрасте до 16 лет (9,5 очка из 11 возможных). Бронзовые награды получили Артём Лебедев (U14), Александр Володин (U16) и Валерия Клеймёнова (U18).

В общем зачёте делегация России стала лучшей среди всех принявших участие в чемпионате мира федераций по суммарному количеству медалей.

Видео: Реакция Магнуса Карлсена на поражение от 16-летнего шахматиста

16-летняя школьница Анна Шухман стала чемпионкой России по шахматам
Комментарии
