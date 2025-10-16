Шахматисты из России завоевали пять медалей при двух золотых на юношеском ЧМ

Юные российские шахматисты стали обладателями двух золотых и трёх бронзовых медалей на чемпионате мира среди юношей и девушек, который прошёл в Албании.

Чемпионами мира стали Полина Смирнова в категории U14 (9 очков из 11 возможных) и Диана Хафизова в возрасте до 16 лет (9,5 очка из 11 возможных). Бронзовые награды получили Артём Лебедев (U14), Александр Володин (U16) и Валерия Клеймёнова (U18).

В общем зачёте делегация России стала лучшей среди всех принявших участие в чемпионате мира федераций по суммарному количеству медалей.

