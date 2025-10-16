Скидки
Трёхкратного олимпийского чемпиона Дитятина похоронят в Санкт-Петербурге 18 октября

Трёхкратного олимпийского чемпиона Дитятина похоронят в Санкт-Петербурге 18 октября
Комментарии

Похороны трёхкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина, скончавшегося в возрасте 68 лет, пройдут в субботу, 18 октября, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что причиной смерти Дитятина стала острая сердечная недостаточность.

Дитятин становился трёхкратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр (1980), многократным призёром Игр, семикратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира. В 2004 году он был введён в Международный зал гимнастической славы.

Комментарии
