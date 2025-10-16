Норвежская федерация шахмат представит новый чемпионат мира, одобренный ФИДЕ

Норвежская федерация шахмат представит турнир под названием Total Chess World Championship Tour, который будет состоять из четырёх турниров в год, а также определит абсолютного чемпиона мира в трёх дисциплинах: быстрые классические шахматы, быстрые шахматы и блиц. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Тур будет состоять из четырёх турниров в год в разных городах мира. Пилотный турнир запланирован на осень 2026 года, а первый полноценный сезон — на 2027 год.

Минимальный годовой призовой фонд турнира составит $ 2,7 млн.

Генеральный директор Норвежской шахматной федерации и организатор этого нового турнира Кьелл Мадланд поделился ожиданиями от планируемого турнира.

«Мы ищем «абсолютного шахматиста» – разностороннего, тактически грамотного и технически подкованного спортсмена, который легко адаптируется к различным контролям времени.

Мы хотим создать увлекательный турнир с использованием передовых технологий, инновационных и увлекательных теле- и стриминговых трансляций, а также более быстрых форматов, чтобы открыть шахматы для более широкой аудитории, чем когда-либо прежде. Мы ожидаем, что это станет одним из самых престижных событий в шахматном календаре. Мы очень признательны ФИДЕ за доверие к проекту. С самого начала федерация была активным и заинтересованным партнёром, обеспечивая соответствие проекта видению и стандартам ФИДЕ. Мы хотим поблагодарить их, и особенно президента ФИДЕ, за их активное участие и поддержку», – приводит слова Мадланда сайт ФИДЕ.