Норвежская федерация шахмат представит новый чемпионат мира, одобренный ФИДЕ

Норвежская федерация шахмат представит новый чемпионат мира, одобренный ФИДЕ
Норвежская федерация шахмат представит турнир под названием Total Chess World Championship Tour, который будет состоять из четырёх турниров в год, а также определит абсолютного чемпиона мира в трёх дисциплинах: быстрые классические шахматы, быстрые шахматы и блиц. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Тур будет состоять из четырёх турниров в год в разных городах мира. Пилотный турнир запланирован на осень 2026 года, а первый полноценный сезон — на 2027 год.

Минимальный годовой призовой фонд турнира составит $ 2,7 млн.

Генеральный директор Норвежской шахматной федерации и организатор этого нового турнира Кьелл Мадланд поделился ожиданиями от планируемого турнира.

«Мы ищем «абсолютного шахматиста» – разностороннего, тактически грамотного и технически подкованного спортсмена, который легко адаптируется к различным контролям времени.

Мы хотим создать увлекательный турнир с использованием передовых технологий, инновационных и увлекательных теле- и стриминговых трансляций, а также более быстрых форматов, чтобы открыть шахматы для более широкой аудитории, чем когда-либо прежде. Мы ожидаем, что это станет одним из самых престижных событий в шахматном календаре. Мы очень признательны ФИДЕ за доверие к проекту. С самого начала федерация была активным и заинтересованным партнёром, обеспечивая соответствие проекта видению и стандартам ФИДЕ. Мы хотим поблагодарить их, и особенно президента ФИДЕ, за их активное участие и поддержку», – приводит слова Мадланда сайт ФИДЕ.

