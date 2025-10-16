Четырёхкратная олимпийская чемпионка Титмус завершила карьеру

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус объявила о завершении карьеры. Об этом она написала у себя на странице в соцсети.

«Дорогая семилетняя Ариарне, сегодня ты уходишь из профессионального плавания. 18 лет ты провела в соревновательном бассейне, 10 из них — представляя свою страну. Ты съездила на две Олимпиады и, что ещё лучше, выиграла их!

Все мечты, которые у тебя были, исполнились. Друзья, которых ты получила… они навсегда. Ты достигла большего, чем рассчитывала, на что способна. Ты должна гордиться собой.

На протяжении этого путешествия ты встретила потрясающих людей, которые тебе помогали. Твои тренеры, твоя команда поддержки, напарники, спонсоры, друзья, семья и фанаты — убедись, что поблагодарила их.

Ты соберёшь вещи и уедешь от родителей в 14 — какое это было тяжёлое решение! Мама и папа видели в твоих глазах блеск и пожертвовали всем ради переезда. Без них ты бы не была здесь сегодня.

Тебе только что исполнилось 25, и это время ощущается верным для того, чтобы отступить от плавания. Ты уходишь, зная, что сделано всё возможное, без сожалений. Ты наполнена, довольна и счастлива.

То, что ждёт тебя впереди — очень волнующе. Новые цели, больше времени с теми, кого любишь, и шанс поставить себя на первое место, а не спорт», — написала Титмус в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее спортсменка сообщила, что в 2023 году перенесла операцию по удалению опухоли. Последним турниром Титмус стали Олимпийские игры в Париже в 2024 году, после чего пловчиха взяла перерыв от соревнований.

На счету спортсменки восемь медалей Олимпиад: четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая. Также Титмус является четырёхкратной чемпионкой мира и обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 м вольным стилем.