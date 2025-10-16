Скидки
«Будет дочка — отдам в гимнастику». Отец Лалы Крамаренко — о том, как она стала гимнасткой

Бывший азербайджанский футболист Дмитрий Крамаренко, ныне работающий тренером вратарей футбольного клуба ЦСКА, рассказал, почему отдал свою дочь Лалу Крамаренко в художественную гимнастику.

— Как Лала стала гимнасткой?
— Еще когда футболистом сидел на сборах в Новогорске, видел звёзд нашей гимнастики: Кабаеву, Батыршину, Зарипову, Барсукову. Ирина Александровна Винер с удовольствием пускала нас на тренировки. Говорила подопечным: «Пусть мальчишки смотрят. Выступать-то перед зрителями». И мебель мы девчонкам таскали. Мне очень нравилась гимнастика: как там отдают себя, как с ними работают тренеры. Думал: «Будет у меня дочка — отдам в гимнастику». И отдал.

— Кабаева уже считалась звездой?
— Нет, была совсем маленькой. Звездой считалась Амина Зарипова. Я больше всех любил именно Кабаеву. А дружил со всеми. У Ирины Александровны во всём суровая дисциплина, футболисты часто подкармливали девчат шоколадками, мороженым. Втихую — это же всё запрещалось, — приводит слова Крамаренко Sport24.

Лала Крамаренко является чемпионкой Европы в командном зачёте (2021), серебряным призёром чемпионата мира в многоборье (2021), чемпионкой мира среди юниоров в командном зачёте (2019).

