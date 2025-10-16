Фильм про выступление российских фехтовальщиков на ОИ — лауреат миланского кинофестиваля

В Милане завершился 43-й международный фестиваль спортивных фильмов, который его организаторы называют чемпионатом мира в спортивном кино. Открывала и закрывала мероприятие по видеосвязи президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Церемония закрытия кинофорума началась с вручения наград в номинации «Олимпийский дух». И первым был назван фильм «Лестница в небо», посвященный триумфальному выступлению сборной России по фехтованию на Олимпийских играх в Токио-2020 (проводились в 2021 году из-за коронавируса).

Фото: Федерация фехтования России

Звание лауреата даёт включение в культурную программу зимней Олимпиады, которая пройдёт в Италии в феврале 2026 года⚡️

В миланском кинофестивале приняли участие более 120 фильмов из десятков стран. Кроме «Лестницы в небо», ещё две российские картины были удостоены наград — документальный фильм «Вершина жизни капитана Тарпищева» и игровой короткометражный фильм о молодом боксёре «Немой».