CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU). Об этом сообщает Sila Lawyers, юридическая компания, представлявшая интересы ФНТР.

Таким образом, CAS впервые признал, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер.

«Дело касалось решения ETTU от 2022 года об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооружённым конфликтом в Украине. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закреплённые как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии.

Особо важно, что CAS признал меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом. При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряжённость.

Данное решение стало первым решением такого рода, в котором судьи встали на сторону российских спортсменов», — говорится в заявлении Sila Lawyers.