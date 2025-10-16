Скидки
Отец гимнастки Лалы Крамаренко рассказал, как его дочь восприняла отставку Винер

Отец гимнастки Лалы Крамаренко рассказал, как его дочь восприняла отставку Винер
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший азербайджанский футболист Дмитрий Крамаренко, ныне работающий тренером вратарей футбольного клуба ЦСКА, рассказал, как его дочь, гимнастка Лала Крамаренко, восприняла новость об уходе Ирины Винер с поста главного тренера сборной России.

— Как Лала восприняла уход Винер со своего поста?
— Шок. Первые слова: «Да ладно! Не может быть!» Ирина Александровна никому ничего не говорила. Лала тут же написала ей со слезами на глазах. А мне сказала: «Пап, как я вообще буду без нее на ковре? Как?!» Я говорю: «Винер же останется линейным тренером». — «А если и этого не будет? Поворачиваюсь на тренировке — а Ирины Александровны нет». И это несмотря на все оры, крики, недовольства, обиды, — приводит слова Крамаренко Sport24.

Винер работала главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 по 2025 годы. После ухода Винер с поста в феврале 2025 года её заменила Татьяна Сергаева.

Комментарии
