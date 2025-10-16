Отец гимнастки Лалы Крамаренко рассказал, как его дочь восприняла отставку Винер

Бывший азербайджанский футболист Дмитрий Крамаренко, ныне работающий тренером вратарей футбольного клуба ЦСКА, рассказал, как его дочь, гимнастка Лала Крамаренко, восприняла новость об уходе Ирины Винер с поста главного тренера сборной России.

— Как Лала восприняла уход Винер со своего поста?

— Шок. Первые слова: «Да ладно! Не может быть!» Ирина Александровна никому ничего не говорила. Лала тут же написала ей со слезами на глазах. А мне сказала: «Пап, как я вообще буду без нее на ковре? Как?!» Я говорю: «Винер же останется линейным тренером». — «А если и этого не будет? Поворачиваюсь на тренировке — а Ирины Александровны нет». И это несмотря на все оры, крики, недовольства, обиды, — приводит слова Крамаренко Sport24.

Винер работала главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 по 2025 годы. После ухода Винер с поста в феврале 2025 года её заменила Татьяна Сергаева.