«Это прецедент и базис для других федераций». Дегтярёв — о решении CAS по иску ФНТР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался об удовлетворении апелляции Федерации настольного тенниса России (ФНТР), направленной против Европейского союза настольного тенниса (ETTU), Спортивным арбитражным судом (CAS). Дегтярёв отметил, что этот случай может стать прецедентом для других российских федераций при судебных разбирательствах.

«Решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившего апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, принято не сегодня, но сейчас была опубликована резолютивная часть. В ней черным по белому признан дискриминационный характер отстранения российских спортсменов в настольном теннисе. Большая работа проделана Федерацией настольного тенниса России. Молодцы.

Напомню, что штат юристов Олимпийского комитета увеличен в несколько раз. Мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Во время последней встречи на швейцарской территории они получили все ЦУ. Судебные разбирательства в интересах российских спортсменов продолжатся. В частности, Олимпийский комитет России вместе с Федерацией бобслея России и Федерацией санного спорта России также продолжает судебные тяжбы, отстаивая права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году. Эта работа будет продолжена и усилена. Важно отметить, хотя CAS и указал, что это решение не имеет прецедентного характера, это не так.

Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов. Будем продолжать борьбу в юридическом плане, потому что спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России», – приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».