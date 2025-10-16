«Моё тело было в шоке». Тадей Погачар — о проблемах с коленом на Тур де Франс — 2025

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший победы на Тур де Франс 2025 года, признался, что испытывал проблемы с коленом после 16-го этапа веломногодневки, из-за которых сомневался в своих возможностях продолжать участие в соревнованиях.

«После этапа в Ванту у меня возникли проблемы с коленом, я начал сомневаться, смогу ли вообще продолжать гонку. Погода была плохая, очень холодно.

Моё тело было в шоке, я чувствовал себя не лучшим образом. Трёхнедельная гонка — это непросто, у каждого свои проблемы. Мы часто устаём уже после первой недели, а впереди ещё две», — приводит слова Погачара domestique.