Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Моё тело было в шоке». Тадей Погачар — о проблемах с коленом на Тур де Франс — 2025

«Моё тело было в шоке». Тадей Погачар — о проблемах с коленом на Тур де Франс — 2025
Комментарии

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший победы на Тур де Франс 2025 года, признался, что испытывал проблемы с коленом после 16-го этапа веломногодневки, из-за которых сомневался в своих возможностях продолжать участие в соревнованиях.

«После этапа в Ванту у меня возникли проблемы с коленом, я начал сомневаться, смогу ли вообще продолжать гонку. Погода была плохая, очень холодно.

Моё тело было в шоке, я чувствовал себя не лучшим образом. Трёхнедельная гонка — это непросто, у каждого свои проблемы. Мы часто устаём уже после первой недели, а впереди ещё две», — приводит слова Погачара domestique.

Материалы по теме
Тадей Погачар в пятый раз подряд стал победителем «Тура Ломбардии»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android