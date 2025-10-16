Олимпийский чемпион Белявский показал, какую рану получил на шоу «Титаны»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике (2020) Давид Белявский в своих социальных сетях поделился фото, на котором продемонстрировал рану, которую получил во время участия в телешоу «Титаны».

Фото: Из личного архива Давида Белявского

«Прошёл дальше честно, в сговорах не участвовал», — подписал снимок Белявский.

«Титаны» — известное российское спортивно-развлекательное шоу. Белявский принимает участие в его третьем сезоне. Шоу состоит из 12 выпусков, на данный момент в эфир вышли четыре из них. Среди участников есть и другие бывшие профессиональные спортсмены, например, Илья Ковальчук (хоккей), Яна Егорян (фехтование) и Руслан Нигматуллин (футбол).